Россиян призвали не винить ИИ в увольнениях
Ни одного решения об увольнении сотрудников искусственный интеллект принять не может, потому что технически невозможно, а также законодательно запрещено, заявил в беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Никаких решений, связанных с приемом на работу или увольнением, нейросеть на сегодняшний день принять не может, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Руководитель «Сбербанка» Герман Греф объявил о планах сократить до 20% сотрудников, признанных неэффективными по оценке искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Forbes. Это произойдет до конца 2025 года. С 2024 года «Сбербанк» сократил более 13,5 тысячи человек. В банке связывают это с активным внедрением технологий искусственного интеллекта, которые достигли уровня массового применения и значимого эффекта.
Захаров подчеркнул, что нейросеть – это инструмент как калькулятор или счёты.
«Ничего нового нет в том, чтобы ежегодно прощаться с неэффективными сотрудниками. И нейросети тут ни при чём. Они лишь способны показать, какие-то признаки того, что сотрудник работает эффективно либо неэффективно. Никаких решений искусственный интеллект на сегодняшний день принять не может. То, что «Сбербанк» намерен сократить до 20% сотрудников - это решение HR-отдела или непосредственного руководителя этих сотрудников. Нейросеть – это просто инструмент как калькулятор, который позволяет быстрее что-то просчитать, а решение принимает всегда человек. Ни одного решения об увольнении сотрудников искусственный интеллект ни в Сбербанке, ни в Пентагоне, ни в администрации президента принять не может, потому что технически невозможно, а также абсолютно везде законодательно запрещено», - пояснил эксперт.
По его словам, нейросети развиваются только в качестве ассистента человека.
«На сегодняшний день не существует сильного искусственного интеллекта, который мог бы работать автономно. Нейросети разного типа действительно развиваются, но только в качестве ассистента человека. Когда-то таким ассистентом человека были счеты, потом появился калькулятор. Сейчас существуют самые разные генеративные нейросети, но если мы говорим о бытовом каком-то применении, то они могут быстрее анализировать данные, которые уже есть, и предлагать человеку какие-то варианты решения», - рассказал Захаров.
Он также отметил, что применение ИИ регламентируется большим количеством законодательных разрешений, запретов и сертификаций.
«Искусственный интеллект - только подспорье, но не замена человека. Нейросети способны уже производить анализ в самых разных сферах: от ядерной физики, до военных применений. В военном применении дрон должен сам определить, где свой, а где чужой, и по нему ударить. Никакой человек там просто не успеет вмешаться. Тогда же, когда речь идет о каких-то юридических последствиях, в том числе, прием на работу, увольнение, всё это регламентируется большим количеством законодательных разрешений, запретов и сертификаций. Никакая нейросеть автономно никаких решений принимать не может», - добавил основатель портала SuperJob.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что ИИ не подходит для решения серьёзных проблем.
