Никаких решений, связанных с приемом на работу или увольнением, нейросеть на сегодняшний день принять не может, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Руководитель «Сбербанка» Герман Греф объявил о планах сократить до 20% сотрудников, признанных неэффективными по оценке искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Forbes. Это произойдет до конца 2025 года. С 2024 года «Сбербанк» сократил более 13,5 тысячи человек. В банке связывают это с активным внедрением технологий искусственного интеллекта, которые достигли уровня массового применения и значимого эффекта.

Захаров подчеркнул, что нейросеть – это инструмент как калькулятор или счёты.