Мелони: Европа должна начать говорить с Россией
Европе следует начать говорить с Россией по вопросу Украины. Как пишет RT, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
На большой пресс-конференции по итогам 2025 года она отметила, что разговор «только с одной стороной» может оказаться безрезультатным.
Также политик указала, что проблема Евросоюза заключается в том, что по украинскому конфликту существует множество различных мнений.
«Я всегда выступаю за назначение европейского спецпосланника по Украине, который позволит нам обобщать и говорить одним голосом», - заключила Мелони.
Ранее о необходимости возобновить диалог Европы и России заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
