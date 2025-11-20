Генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева ранее заявила ТАСС, что технологии на основе ИИ будут применять в телевидении, но они не смогут заменить харизматичных телеведущих. По ее словам, яркую индивидуальность и особый человеческий подход не заменят никакие технологии. Познер не согласился с такой точкой зрения.

«Я позволю себе не согласиться с Левиевой. Ведущих в конце концов можно будет заменить ИИ, если заранее будет известно, что они должны говорить. Неважно, известны ведущие или неизвестны. Кроме того, тех, кто сегодня известен, завтра уже не будет, ведь мы все живые, когда-нибудь мы исчезаем. В этом случае можно будет заменить. Если же это будут настоящие журналисты, которые высказывают свое мнение, которые меняются, то ИИ не сможет заменить даже самого рядового», — сказал собеседник НСН.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту и цифровым трансформациям бизнеса Валерия Курако заявила в пресс-центре НСН, что роботы не могу заменить людей, но сегодня нужно приспосабливаться и обучаться взаимодействовать с ИИ.

