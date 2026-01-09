ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области

Армия России освободила поселок Зеленое в Запорожской области, передает Минобороны.

Населенный пункт взяли под свой контроль силы группировки войск «Восток».

«Подразделения... освободили населенный пункт Зеленое», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Братское в Днепропетровской области.

