ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области
9 января 202612:58
Армия России освободила поселок Зеленое в Запорожской области, передает Минобороны.
Населенный пункт взяли под свой контроль силы группировки войск «Восток».
«Подразделения... освободили населенный пункт Зеленое», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Братское в Днепропетровской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
- Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье
- Захарова: Трамп освободил двух россиян из экипажа танкера «Маринера»
- ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области
- Трамп заявил об отмене второй волны атак по Венесуэле
- Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
- Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам с помощью санкций
- В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой
- Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»
- В Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населенном пункте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru