Как добавил собеседник НСН, не стоит опасаться восстания машин.

«Писатели-фантасты и Голливуд придумали, что возможно восстание машин, когда они сами начнут думать, принимать решения. Это не так. Кроме того, прежде чем искусственный интеллект сам себя осознает и будет понимать, что он личность, нужно сделать очень много. Должно пройти много времени, чтобы генеративные модели и агенты любого уровня до этого доросли. В зависимости от базы данных, которую скармливают ИИ-агенту, будет понятно, как он будет вести себя в дальнейшем. Маловероятно, что он заменит человека или будет приближен к его копии. Если человек поставит задачу, искусственный интеллект может существенно включиться в наш быт. Однако нужны алгоритмы, которые будут определять, в какой момент и какая нейросеть должна включиться, чтобы выполнить определенную задачу. Одной нейросети для этого точно мало», - заявил Белов.

Ранее управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов сообщил «Радиоточке НСН», что рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому журналисты, юристы и бухгалтеры не останутся без работы. Однако им необходимо освоить новые навыки.

