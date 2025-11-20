Машины не восстанут: Сознание у нейросети не будет похоже на мозг человека

Маловероятно, что искусственный интеллект в скором времени заменит человека или будет приближен к его копии, сказал НСН Владимир Белый.

Человек накапливает парадигмы мышления за годы жизни, а не просто черпает информацию из интернета, потому искусственный интеллект никогда не заменит его, подчеркнул в беседе с НСН продюсер технологий будущего, разработчик робота «Федор» Владимир Белый.

«Помощники, но не более»: Нейросети не станут умнее человека через пять лет

«Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у искусственного интеллекта, сообщает РБК. Проект начали вести летом 2025 года при участии нейробиолога, академика РАН Константина Анохина. Экспериментаторы хотят проверить, способна ли нейросеть сформировать свою точку зрения и устойчивые предпочтения, которые не были бы заимствованы из текстов людей. В случае успеха это может стать первым в мире случаем создания ИИ с зачатками собственного мышления. Однако Белый допустил, что даже в этом случае искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека.

«Нужно пытаться исследовать, смотреть разные вариации, как нейроинтерфейсы могут считывать информацию. Задумка для исследований интересная, но с заявлениями, что искусственный интеллект заменит мозг человека, надо быть осторожнее. Еще до конца не изучен естественный интеллект. Нейросети, разбросанные по миру, и все, что может генерировать информацию, не могут в полной мере заменить то, как мы мыслим. Наши парадигмы мышления накоплены за годы жизни. В этой парадигме мышления, а не на основе данных из интернета, закладываются точки морали», - сказал он.

Дорогое удовольствие: Россияне не скоро заведут роботов-помощников

Как добавил собеседник НСН, не стоит опасаться восстания машин.

«Писатели-фантасты и Голливуд придумали, что возможно восстание машин, когда они сами начнут думать, принимать решения. Это не так. Кроме того, прежде чем искусственный интеллект сам себя осознает и будет понимать, что он личность, нужно сделать очень много. Должно пройти много времени, чтобы генеративные модели и агенты любого уровня до этого доросли. В зависимости от базы данных, которую скармливают ИИ-агенту, будет понятно, как он будет вести себя в дальнейшем. Маловероятно, что он заменит человека или будет приближен к его копии. Если человек поставит задачу, искусственный интеллект может существенно включиться в наш быт. Однако нужны алгоритмы, которые будут определять, в какой момент и какая нейросеть должна включиться, чтобы выполнить определенную задачу. Одной нейросети для этого точно мало», - заявил Белов.

Ранее управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов сообщил «Радиоточке НСН», что рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому журналисты, юристы и бухгалтеры не останутся без работы. Однако им необходимо освоить новые навыки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:НаукаИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры