Машины не восстанут: Сознание у нейросети не будет похоже на мозг человека
Маловероятно, что искусственный интеллект в скором времени заменит человека или будет приближен к его копии, сказал НСН Владимир Белый.
Человек накапливает парадигмы мышления за годы жизни, а не просто черпает информацию из интернета, потому искусственный интеллект никогда не заменит его, подчеркнул в беседе с НСН продюсер технологий будущего, разработчик робота «Федор» Владимир Белый.
«Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у искусственного интеллекта, сообщает РБК. Проект начали вести летом 2025 года при участии нейробиолога, академика РАН Константина Анохина. Экспериментаторы хотят проверить, способна ли нейросеть сформировать свою точку зрения и устойчивые предпочтения, которые не были бы заимствованы из текстов людей. В случае успеха это может стать первым в мире случаем создания ИИ с зачатками собственного мышления. Однако Белый допустил, что даже в этом случае искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека.
«Нужно пытаться исследовать, смотреть разные вариации, как нейроинтерфейсы могут считывать информацию. Задумка для исследований интересная, но с заявлениями, что искусственный интеллект заменит мозг человека, надо быть осторожнее. Еще до конца не изучен естественный интеллект. Нейросети, разбросанные по миру, и все, что может генерировать информацию, не могут в полной мере заменить то, как мы мыслим. Наши парадигмы мышления накоплены за годы жизни. В этой парадигме мышления, а не на основе данных из интернета, закладываются точки морали», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, не стоит опасаться восстания машин.
«Писатели-фантасты и Голливуд придумали, что возможно восстание машин, когда они сами начнут думать, принимать решения. Это не так. Кроме того, прежде чем искусственный интеллект сам себя осознает и будет понимать, что он личность, нужно сделать очень много. Должно пройти много времени, чтобы генеративные модели и агенты любого уровня до этого доросли. В зависимости от базы данных, которую скармливают ИИ-агенту, будет понятно, как он будет вести себя в дальнейшем. Маловероятно, что он заменит человека или будет приближен к его копии. Если человек поставит задачу, искусственный интеллект может существенно включиться в наш быт. Однако нужны алгоритмы, которые будут определять, в какой момент и какая нейросеть должна включиться, чтобы выполнить определенную задачу. Одной нейросети для этого точно мало», - заявил Белов.
Ранее управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов сообщил «Радиоточке НСН», что рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому журналисты, юристы и бухгалтеры не останутся без работы. Однако им необходимо освоить новые навыки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ответка за паром? Почему в Стамбул не пустили круизный лайнер из России
- От «Федотки» до «Карениной»: В каком возрасте читать Льва Толстого
- Александру Кокорину предрекли повторение судьбы Михаила Ефремова
- Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями
- Россиянам объяснили, когда лучше присоединять отпуск к новогодним праздникам
- Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров
- Генпрокуратура: Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали в зону СВО
- Политолог объяснил, почему Польша хочет выйти из Евросоюза
- Россиян призвали не врать при вызове скорой помощи
- ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-а коррупционного скандала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru