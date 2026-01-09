В Архангельске самолет выкатился за пределы ВПП
Самолёт авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Уточняется, что речь идёт о рейсе FV6305 «Санкт-Петербург - Архангельск». По информации авиакомпании, пересечение пределов ВПП передней стойкой шасси было незначительным.
«Высадка пассажиров производилась через заднюю дверь самолёта. Угрозы безопасности не было», - отмечается в сообщении.
Ранее самолёт авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
