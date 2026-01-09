Захарова: Трамп освободил двух россиян из экипажа танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Мария Захарова.

МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»

По её словам, американский лидер принял такое решение в ответ на обращение России.

«Выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке вопросов, связанных со скорейшим возвращением наших соотечественников на Родину», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж танкера «Маринера» может быть привлечён к уголовной ответственности в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

