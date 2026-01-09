Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан

Речь идёт о документе, который был подписан в марте 2025 года. Он предусматривает меры по защите россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

«Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами», - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий белорусам, постоянно проживающим в России, участвовать в выборах органов местного самоуправления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

