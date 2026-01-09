Верховный лидер Ирана предрек свержение Трампа

Президент США Дональд Трамп будет свергнут. Об этом в своём публичном обращении заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

СМИ: Аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву

По его словам, главе Белого дома, который «с высокомерием и гордостью осуждает весь мир», следует знать, что «деспоты и высокомерные державы мира свергались на пике своей гордыни».

«Фараон, Нимрод, Реза-хан, Мухаммед Реза и им подобные... И этот тоже будет свергнут», — сказал он.

Хаменеи добавил, что Трампу нужно заниматься делами США.

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря прошлого года после обвала национальной валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

