Более миллиона человек каждую неделю пишут в ChatGPT сообщения с признаками суицидальных мыслей, сообщила Open AI. Ещё около 560 тысяч пользователей проявляют признаки психических кризисов, связанных с манией или психозом. Эксперты бьют тревогу, так как люди обращаются к нейросетям вместо психологов.

Панфилова усомнилась в способности ChatGPT различать клинические проявления и желание посмаковать свои страдания.

«Люди, которые обращаются в письменном виде к ChatGPT, иногда склонны немного преувеличивать свою симптоматику или свое состояние. Не надо исключать, что часть людей, которые обращаются, имеют демонстративную структуру личности. Им хочется посмаковать свое внутреннее состояние. Психиатр или клинический психолог довольно быстро поймет, что за этим стоит. Он отличит клинические проявления от демонстрации и желания внутри себя посмаковать свои страдания. А сможет ли это ChatGPT сложно сказать», - считает специалист.