Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
Сильный ветер и снегопад стали причиной массовых аварийныйх отключений электроэнергии в Дагестане. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщает RT.
Уточняется, что без электричества остались 133 населённых пункта в 13 муниципальных районах, в которых проживают более 107 тысяч человека, в том числе свыше 25 тысяч детей.
«К аварийно-восстановительным работам привлечены 86 человек и 27 единиц техники», — добавили в ведомстве.
Ранее в Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населённом пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Долина не явилась на встречу для передачи ключей Лурье
- Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
- Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье
- Захарова: Трамп освободил двух россиян из экипажа танкера «Маринера»
- ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области
- Трамп заявил об отмене второй волны атак по Венесуэле
- Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге
- Медведев: РФ будут склонять к неприемлемым компромиссам с помощью санкций
- В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины Захаровой
- Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru