Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды

Сильный ветер и снегопад стали причиной массовых аварийныйх отключений электроэнергии в Дагестане. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщает RT.

В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы

Уточняется, что без электричества остались 133 населённых пункта в 13 муниципальных районах, в которых проживают более 107 тысяч человека, в том числе свыше 25 тысяч детей.

«К аварийно-восстановительным работам привлечены 86 человек и 27 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее в Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населённом пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
