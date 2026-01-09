Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды

Уточняется, что без электричества остались 133 населённых пункта в 13 муниципальных районах, в которых проживают более 107 тысяч человека, в том числе свыше 25 тысяч детей.

«К аварийно-восстановительным работам привлечены 86 человек и 27 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее в Белоруссии из-за циклона было нарушено электроснабжение в 251 населённом пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

