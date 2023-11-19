Негативный стимул: Прозрачные законы должны заставить блогеров платить налоги
Огромные пени и угроза уголовных дел сподвигнут блогеров к законному ведению бизнеса, считает депутат ГД РФ Артем Кирьянов.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем погасили все свои долги перед налоговой инспекцией. По информации издания, Чекалины заплатили 296 миллионов рублей, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
В конце сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала Чекалину на 124 миллиона рублей за неуплату налогов, напоминает «Радиоточка НСН».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет создавать «доски позора» блогеров, которые не платят налоги вовремя.
ФНС перечислила самые частые налоговые нарушения блогеров
«ФНС уже дала разъяснения, что никаких черных списков, «досок позора» вывешиваться не будет. И это правильно, потому что налоговая служба работает сегодня по другим принципам, и прозрачность достаточно высокая. Все транзакции, все финансовые отношения сегодня видны. И для блогеров должно быть очевидно: заплатить налоги можно сразу, избежав неприятностей, или же потом, прибавив 40% и еще пени, получи еще, возможно, приговор суда по уголовной статье… Такой, пусть и негативный, стимул платить налоги есть», - сказал собеседник НСН.
Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорил Forbes, что сейчас идет «ковровая бомбардировка» блогеров при том, что раньше трогали только тех, «кто перешел дорогу». Telegram-канала Baza утверждает, что в ФНС создан спецотдел для проверки блогеров с доходом более 50 млн рублей в год.При этом цель проверок блогеров-миллионеров остается неизвестной. По данными источника Forbes, «стоит задача пополнять бюджет», при этом не имеет значения, за чей счет это делать - блогеров, певцов или кого-то еще.
Так, Мосгорсуд отказался выпустить из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, сообщает РИА Новости.
Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По решению суда, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, мера пресечения меняться не будет. Таким образом женщина останется под домашним арестом до 26 января 2024 года.
А блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — рассказал собеседник агентства.
Операцию по задержанию провели ГУЭБиПК совместно с управлением ФСБ по городу.
Блогер миллионник, член экспертного совета союза пиарщиков России Раксана Самохвалова в пресс-центре НСН призвала обучать блогерству в вузах.
«Все спрашивают, сколько блогеры зарабатывают, но никто не спрашивает, сколько они тратят и сколько платят налоги. А блогеры – это такие же СМИ. У нас есть команды, мы снимаем профессиональный контент. Но при этом профессией блогерство не является… Это приравнивается к инфоцыганству… У нас нет вузов, блогерство не преподают. Блогер – это не только про заработок, это про создание контента, ведение каналов… Было бы хорошо, чтобы мы разграничили: внесли блогерство в реестр профессий и начали этому обучать… Хотите профессионалов – обучайте этому в вузах! Тогда будет качество. И огромное количество людей пойдет этому учиться, ведь блогерство – это не про то, чтобы сделать селфи и его выложить в соцсети. Это про то, чтобы быть режиссером, монтажером, писать сценарии. Нужно уметь красиво говорить в кадре, классно снимать контент, режиссировать свои ролики», - сказала собеседница НСН.
Ранее более 100 блогеров, артистов и инфлюенсеров оказались во втором списке Федеральной налоговой службы (ФНС) России для проверки их финансовых документов в связи с подозрениями о неуплате или недоплаты налогов. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
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