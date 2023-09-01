Россиянам напомнили о новом порядке уплаты налогов
Россияне будут платить налоги в 2023 году по-новому, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.
Она напомнила, что с 2023 года у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС). Больше не требуются отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог. ЕНС является «кошельком», с которого Федеральная налоговая служба списывает начисленные платежи. Если средств недостаточно, а сроки уплаты налогов совпадают, платежи распределяются между всеми начислениями пропорционально их размеру.
При этом самозанятые могут выбирать, как платить налог на профессиональный доход — через ЕНП или отдельно.
Ранее задолженность по налогам в РФ достигла 2,5 триллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru