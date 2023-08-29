Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия Валерия Чекалина и её супруг Артём легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем. Также против них возбуждено дело о неуплате налогов.
Ранее Мосгорсуд признал законным отказ изменить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Пресненский районный суд назначил обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег женщине запрет определенных действий, однако прокуратура не согласилась с таким решением, потребовав домашнего ареста за то, что блогер общается со свидетелями по уголовному делу, пользуясь мобильной связью и интернетом. Мосгорсуд постановил оставить первоначальное решение о запрете определённых действий без изменения, передает «Радиоточка НСН».
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