Блогера Валерию Чекалину оштрафовали на 124 млн рублей за неуплату налогов
Адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала её на 124 млн рублей за неуплату налогов на 311 млн рублей, сообщает ТАСС.
По его словам, супруги Чекалины готовы оплатить данную сумму, которая также включает пени, одна сделать это мешает арест счетов.
«Мы обратились в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. Теперь ждём конструктивной позиции следствия по этому вопросу, чтобы мы могли добровольно оплатить штраф», - сказал юрист.
Ранее ФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru