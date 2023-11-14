Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

Мосгорсуд отказался выпустить из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, сообщает РИА Новости.

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По решению суда, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, мера пресечения меняться не будет. Таким образом женщина останется под домашним арестом до 26 января 2024 года.

Отмечается, что в заседании принимали участие только адвокат и прокурор. Защита Блиновской отметила, что «при полном содействии следствию и налоговым органам изоляция противоречит данному смыслу», однако обвинение сочло продление домашнего ареста обоснованным.

Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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