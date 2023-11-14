Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года
Мосгорсуд отказался выпустить из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, сообщает РИА Новости.
По решению суда, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, мера пресечения меняться не будет. Таким образом женщина останется под домашним арестом до 26 января 2024 года.
Отмечается, что в заседании принимали участие только адвокат и прокурор. Защита Блиновской отметила, что «при полном содействии следствию и налоговым органам изоляция противоречит данному смыслу», однако обвинение сочло продление домашнего ареста обоснованным.
Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС
- Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года
- В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет
- СМИ: В Германии призвали выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
- Курс доллара опустился ниже 91 рубля
- СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
- Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
- В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
- Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине
- В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru