Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

По решению суда, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, мера пресечения меняться не будет. Таким образом женщина останется под домашним арестом до 26 января 2024 года.

Отмечается, что в заседании принимали участие только адвокат и прокурор. Защита Блиновской отметила, что «при полном содействии следствию и налоговым органам изоляция противоречит данному смыслу», однако обвинение сочло продление домашнего ареста обоснованным.

Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

