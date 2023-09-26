ФНС разблокировала счета Блиновской
Федеральная налоговая служба разблокировала счета блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.
Блокировку счетов она пояснила «опозданием с отчетностью». После их сдачи счета ИП были разблокированы.
При этом адвокат не уточнила, о каком количестве счетов идет речь.
Ранее взломщиков Telegram-канала Блиновской Данилу Докучаева и его друга Никиту Сударикова оштрафовали на 100 тысяч рублей каждому с запретом компьютерной деятельности сроком на год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru