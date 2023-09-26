ФНС разблокировала счета Блиновской

Федеральная налоговая служба разблокировала счета блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

Блокировку счетов она пояснила «опозданием с отчетностью». После их сдачи счета ИП были разблокированы.

При этом адвокат не уточнила, о каком количестве счетов идет речь.

Ранее взломщиков Telegram-канала Блиновской Данилу Докучаева и его друга Никиту Сударикова оштрафовали на 100 тысяч рублей каждому с запретом компьютерной деятельности сроком на год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

