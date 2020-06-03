Не только пандемия. Бегство IT-специалистов из России почти неизбежно
Интернет-омбудсмен прокомментировал в эфире НСН прогноз о массовой эмиграции программистов из-за ситуации с коронавирусом.
Россия стоит на пороге массового бегства IТ-кадров за рубеж в ближайшие два года. Письмо с прогнозами о массовой эмиграции этих специалистов премьер-министру Михаилу Мишустину направили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По их оценке в 2020-2021 годах из России могут уехать от 10 до 15 тысяч специалистов в области информационных технологий. Это будет напрямую связано с ухудшением экономической обстановки, следствием которого станет массовое сокращение IТ-персонала.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфир НСН согласился с таким нерадостным прогнозом.
«Как бы ни было прискорбно, но это так. Нужно понимать, что вся ценность добавочного капитала у программистов внутри головы. Естественно, они будут работать там, где есть возможность.
Ограничения внутреннего рынка для них связаны с двумя факторами: серьёзное экономическое падение, а также замкнутость России, которая превалирует как тренд последние годы. Текущий кризис провоцирует вытеснение людей, обладающих компетенцией, в те рынки, где экономика будет восстанавливаться быстрее и туда, где в них выше потребность. Если не думать об этом сейчас, прогноз с большой вероятностью сбудется, к сожалению.
Кризис провоцирует вытеснение людей, обладающих компетенцией, в те рынки, где экономика будет восстанавливаться быстрее и туда, где в них выше потребность.
Кроме того, такие специалисты легки на подъём, они владеют языками, в том или ином виде уже выполняли задания зарубежных работодателей», - отметил собеседник НСН.
По словам Мариничева, бороться с оттоком IT-специалистов административными мерами невозможно.
«Этим бессмысленно, потому что не получится. Необходимо улучшать ситуацию с точки зрения создания условий работы в России, в том числе, и выполнения зарубежных заказов. Однако здесь мы опять упираемся в экономические особенности – надо, хотя бы, с Белоруссии взять пример в плане преференций для IT-специалистов.
Надо, хотя бы, с Белоруссии взять пример в плане преференций для IT-специалистов.
Второе – политическая открытость и гарантия для заказчиков прозрачности коммерческих отношений и простоты взаимодействия. На сегодня это совершенно не так, например, учитывая банальный закон о локализации персональных данных, и не только. Все эти страхи и непредсказуемость, в том числе, законодательная, ставят под угрозу нахождение людей в России для выполнения задач. Здесь без корректировки законодательства не обойтись. Только так можно добиться, чтобы у людей пропало желание покинуть страну», - подчеркнул .
Кроме того, необходимо изменение психологии, отношения общества к этим специалистам, уверен интернет-омбудсмен:
«Люди, зарабатывающие знаниями и опытом – основа любой страны, поэму важно, чтобы они мели возможность выполнять как можно больше работы для всего мира и имели желание оставаться в России. Им надо предоставить возможность ощущать себя привилегированной группой, что подкреплять вниманием со стороны государства. Программист в некотором роде творческая профессия, и она связана с обязательным профессиональным уважением».
Согласно майскому опросу среди российских IТ-фирм, 15% готовятся сократить свой персонал более чем на 10%. В целом, к массовым увольнениям в ближайшем будущем могут прийти 42% отечественных компаний из IТ-сферы. Авторы письма премьер-министру напоминают, что разработка программного обеспечения – высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, на создание технически сложных продуктов уходят годы. В случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо вообще невозможно.
Как отмечают специалисты в целом, отток российских IТ-кадров за рубеж не всегда означает физический переезд в другую страну. Они могут просто перейти работать из отечественной компании в российский офис иностранной ИТ-фирмы. При этом последние забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки разработки.
Авторы письма уверены, что сокращение IТ-сектора неизбежно приведет к снижению его экспортной активности. Они просят включить IТ-сферу в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, предоставить рассрочку выплат страховых взносов в фонд оплаты труда и НДФЛ для таких компаний, а также субсидировать спрос на продукты российских IТ-компаний.
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