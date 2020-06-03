Не только пандемия. Бегство IT-специалистов из России почти неизбежно

«Люди, зарабатывающие знаниями и опытом – основа любой страны, поэму важно, чтобы они мели возможность выполнять как можно больше работы для всего мира и имели желание оставаться в России. Им надо предоставить возможность ощущать себя привилегированной группой, что подкреплять вниманием со стороны государства. Программист в некотором роде творческая профессия, и она связана с обязательным профессиональным уважением».

Согласно майскому опросу среди российских IТ-фирм, 15% готовятся сократить свой персонал более чем на 10%. В целом, к массовым увольнениям в ближайшем будущем могут прийти 42% отечественных компаний из IТ-сферы. Авторы письма премьер-министру напоминают, что разработка программного обеспечения – высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, на создание технически сложных продуктов уходят годы. В случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо вообще невозможно.

Как отмечают специалисты в целом, отток российских IТ-кадров за рубеж не всегда означает физический переезд в другую страну. Они могут просто перейти работать из отечественной компании в российский офис иностранной ИТ-фирмы. При этом последние забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки разработки.

Авторы письма уверены, что сокращение IТ-сектора неизбежно приведет к снижению его экспортной активности. Они просят включить IТ-сферу в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, предоставить рассрочку выплат страховых взносов в фонд оплаты труда и НДФЛ для таких компаний, а также субсидировать спрос на продукты российских IТ-компаний.