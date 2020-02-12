Интернет-омбудсмен увидел в доступе ФСБ к частной переписке брешь в защите информации

12 февраля 202021:25
Ольга Дворянова

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, как вместе с эффективностью работы спецслужб в России будет падать безопасность пользовательской информации. 

В конце лета 2019 года во время московских протестов ФСБ требовала у владельцев российских интернет-сервисов предоставить ключи шифрования и доступ к системам. Спецслужбы интересовала переписка и данные пользователей. По данным «Медузы» и The Bell, подобные письма получали «Авито», «Хабр», RuTube, Ucoz и прочие популярные сайты.

С одной стороны, ФСБ действует по закону, согласно которому доступ к переписке пользователей дает возможность, например, предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но, с другой стороны, конфиденциальная информация пользователей оказывается под угрозой утечек, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Эту информацию сложно оценивать. Такие действия — следствие того законодательства, которое было принято в последнее время, в том числе «пакет Яровой». Закон гарантирует предоставление доступа к информации спецслужбам. ФСБ делает то, что упрощает работу с точки зрения проведения оперативно-следственных действий. Мы получаем большую прозрачность информационной событийности для спецслужб, возможность предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но будет несомненное влияние и на интернет, на информационные сервисы. Может быть, не так явно, не сегодня и не завтра», — считает омбудсмен.

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С точки зрения безопасности, как это ни странно, мы вынуждены будем констатировать ее уменьшение.

«В результате подрывается сама основная сущность безопасного хранения и шифрования пользовательской информации. В любом случае кто-то третий будет иметь доступ к информации пользователей и рано или поздно это приведет к возможным утечкам, небезопасному хранению как таковому. Это самое сложное в цифровом мире и самое недопустимое», — подчеркнул Мариничев.

По его мнению, вопрос баланса интересов государства и пользователей требует общественной дискуссии.

«Сейчас баланса нет, есть сильный перевес в сторону государственных служб. А вот с другой чаши весов — со стороны пользователей и их данных - эти гири убраны. Здесь палка о двух концах. Это огромная брешь в защите персональных данных, в защите информации», — считает интернет-омбудсмен.

Глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в эфире НСН назвал эту новость продолжением истории с мессенджером «Телеграм». По его мнению, ФСБ нарушает право граждан России на неприкосновенность частной жизни.

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ФОТО: РИА Новости
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