Интернет-омбудсмен увидел в доступе ФСБ к частной переписке брешь в защите информации

В конце лета 2019 года во время московских протестов ФСБ требовала у владельцев российских интернет-сервисов предоставить ключи шифрования и доступ к системам. Спецслужбы интересовала переписка и данные пользователей. По данным «Медузы» и The Bell, подобные письма получали «Авито», «Хабр», RuTube, Ucoz и прочие популярные сайты.

С одной стороны, ФСБ действует по закону, согласно которому доступ к переписке пользователей дает возможность, например, предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но, с другой стороны, конфиденциальная информация пользователей оказывается под угрозой утечек, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Эту информацию сложно оценивать. Такие действия — следствие того законодательства, которое было принято в последнее время, в том числе «пакет Яровой». Закон гарантирует предоставление доступа к информации спецслужбам. ФСБ делает то, что упрощает работу с точки зрения проведения оперативно-следственных действий. Мы получаем большую прозрачность информационной событийности для спецслужб, возможность предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но будет несомненное влияние и на интернет, на информационные сервисы. Может быть, не так явно, не сегодня и не завтра», — считает омбудсмен.