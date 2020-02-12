Интернет-омбудсмен увидел в доступе ФСБ к частной переписке брешь в защите информации
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, как вместе с эффективностью работы спецслужб в России будет падать безопасность пользовательской информации.
В конце лета 2019 года во время московских протестов ФСБ требовала у владельцев российских интернет-сервисов предоставить ключи шифрования и доступ к системам. Спецслужбы интересовала переписка и данные пользователей. По данным «Медузы» и The Bell, подобные письма получали «Авито», «Хабр», RuTube, Ucoz и прочие популярные сайты.
С одной стороны, ФСБ действует по закону, согласно которому доступ к переписке пользователей дает возможность, например, предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но, с другой стороны, конфиденциальная информация пользователей оказывается под угрозой утечек, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Эту информацию сложно оценивать. Такие действия — следствие того законодательства, которое было принято в последнее время, в том числе «пакет Яровой». Закон гарантирует предоставление доступа к информации спецслужбам. ФСБ делает то, что упрощает работу с точки зрения проведения оперативно-следственных действий. Мы получаем большую прозрачность информационной событийности для спецслужб, возможность предотвращения терактов, быстрого нахождения преступников. Но будет несомненное влияние и на интернет, на информационные сервисы. Может быть, не так явно, не сегодня и не завтра», — считает омбудсмен.
С точки зрения безопасности, как это ни странно, мы вынуждены будем констатировать ее уменьшение.
«В результате подрывается сама основная сущность безопасного хранения и шифрования пользовательской информации. В любом случае кто-то третий будет иметь доступ к информации пользователей и рано или поздно это приведет к возможным утечкам, небезопасному хранению как таковому. Это самое сложное в цифровом мире и самое недопустимое», — подчеркнул Мариничев.
По его мнению, вопрос баланса интересов государства и пользователей требует общественной дискуссии.
«Сейчас баланса нет, есть сильный перевес в сторону государственных служб. А вот с другой чаши весов — со стороны пользователей и их данных - эти гири убраны. Здесь палка о двух концах. Это огромная брешь в защите персональных данных, в защите информации», — считает интернет-омбудсмен.
Глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в эфире НСН назвал эту новость продолжением истории с мессенджером «Телеграм». По его мнению, ФСБ нарушает право граждан России на неприкосновенность частной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Facebook заявляет, что ликвидировал операцию российской разведки против Украины
- Из-за пожара в шахте под Мурманском эвакуировали более 380 человек
- Сова попала в двигатель самолёта в Пензе
- МИД РФ отверг обвинения Эрдогана в атаках на жителей в Идлибе
- Профильный комитет Думы одобрил пожизненное сенаторство экс-президентов