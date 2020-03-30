Мариничев: Такие налоги, как НДС, нашей стране не нужны
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские регионы уходят на самоизоляцию
В Москве и Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это необходимой мерой для всех регионов.
Дмитрий Мариничев: «Ни наши отцы, ни наши деды, пожалуй, не встречались с такой мерой на своем веку. Однако мы, человечество в целом, в разные моменты своего существования сталкивались с подобными проблемами. И интуитивно люди приходили к осознанному пониманию карантинной необходимости. Тогда еще люди ничего не знали о вирусах, не могли прочитать его ДНК, не понимали даже принципы его распространения, однако находили это разумным. Может быть, даже благодаря этому выживали. В моем понимании, уж лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Любые методы, которые мы можем сегодня применить, их нужно применять», – отмечает Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
Интернет-провайдеры просят упростить доступ к инфраструктуре в жилых домах
Интернет-провайдеры просят упростить доступ к инфраструктуре в жилых домах. Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов, обратилась к правительству страны с просьбой ускорить процесс принятия соответствующего законопроекта. Это необходимо из-за возросшего спроса на подключение домашнего Интернета в связи с переходом граждан на удалённую работу.
Дмитрий Мариничев: «Сама жизнь показала справедливость и правильность нашей позиции. Доступ в жилые помещения должен быть упрощен. Это не значит, что по подъездам каждый провайдер в каждую отдельную квартиру будет тянуть свои проводки. Нет. Это значит, что должен быть централизованный вход в жилые дома, в подъезд с точкой подключения для любого абонента, то есть для любого жителя дома должна быть справедливая конкурентная возможность присоединения сети Интернет. Это особенно важно сейчас в наше время», – объясняет он НСН.
В Госдуме предлагают распространить налог на самозанятых на всю страну
В Государственную думу внесен законопроект, позволяющий всем российским регионам с 1 июля 2020 года вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Сейчас он действует в 23 регионах, где более полумиллиона человек зарегистрировались как самозанятые.
Дмитрий Мариничев: «А в бизнес сообществах предлагают упразднить НДС по всей стране для всех компаний. И в целом я это поддерживаю, такие налоги, как НДС, в нашей стране не нужны. И вообще, самое время перейти на налогообложение непосредственно граждан, а не компаний. Иначе в текущий промежуток времени мы можем столкнуться с тем, что не останется ни малого, ни среднего бизнеса. Он вообще под угрозой исчезновения. Наверное, нет и не будет лучшей точки для принятия решений и видоизменений, в том числе, и налоговой нагрузки, и отношения к людям, которые делают свое дело», – говорит Дмитрий Мариничев в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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