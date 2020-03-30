Мариничев: Такие налоги, как НДС, нашей стране не нужны

Дмитрий Мариничев: «Ни наши отцы, ни наши деды, пожалуй, не встречались с такой мерой на своем веку. Однако мы, человечество в целом, в разные моменты своего существования сталкивались с подобными проблемами. И интуитивно люди приходили к осознанному пониманию карантинной необходимости. Тогда еще люди ничего не знали о вирусах, не могли прочитать его ДНК, не понимали даже принципы его распространения, однако находили это разумным. Может быть, даже благодаря этому выживали. В моем понимании, уж лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Любые методы, которые мы можем сегодня применить, их нужно применять», – отмечает Дмитрий Мариничев в эфире НСН.

