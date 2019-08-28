Россиянам напомнили об утечке их персональных данных

Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян. Технология Mobile ID призвана идентифицировать российских абонентов через сим-карту. Сообщается, что в разработке предложения участвовали все операторы «большой четверки».

Технологию можно будет использовать как в мобильном приложении электронного паспорта, так и на обычных кнопочных телефонах без интернета. Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года. Это может стать дополнением к электронному паспорту, работать в связке с ним, а также использоваться для аутентификации на госпорталах и сервисах.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.

«У нас есть опыт препятствования, сильные антивирусные программы, хотя некоторое противостояние или возможность использования персональных данных, полученных электронным способом, не исключена. Наши умники найдут способ, как защититься от проникновения. Бумажные документы уходят в прошлое, от этого никуда не деться. Важен вопрос просвещения людей. Они должны понимать, что у них в руках сильный инструмент, но несколько опасный в сфере их приватности. Что касается виртуальной среды, все вокруг стало небезопасным, мне самому недавно звонили, притворялись колл-центром банка, выпытывали информацию, пытались развести, получить номер карты или пинкод. Об этом нужно помнить. Интернет - не только территория любви, контактов и знакомств. Там есть многое, что делается во вред пользователю, а скорее с целью получения выгоды. Об этом нужно помнить постоянно. Нельзя думать, что ваши данные неуязвимы», - рассказал он.