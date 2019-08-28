Россиянам напомнили об утечке их персональных данных
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» рассказал в эфире НСН, что персональные данные россиян постоянно находятся под угрозой похищения.
Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян. Технология Mobile ID призвана идентифицировать российских абонентов через сим-карту. Сообщается, что в разработке предложения участвовали все операторы «большой четверки».
Технологию можно будет использовать как в мобильном приложении электронного паспорта, так и на обычных кнопочных телефонах без интернета. Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года. Это может стать дополнением к электронному паспорту, работать в связке с ним, а также использоваться для аутентификации на госпорталах и сервисах.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.
«У нас есть опыт препятствования, сильные антивирусные программы, хотя некоторое противостояние или возможность использования персональных данных, полученных электронным способом, не исключена. Наши умники найдут способ, как защититься от проникновения. Бумажные документы уходят в прошлое, от этого никуда не деться. Важен вопрос просвещения людей. Они должны понимать, что у них в руках сильный инструмент, но несколько опасный в сфере их приватности. Что касается виртуальной среды, все вокруг стало небезопасным, мне самому недавно звонили, притворялись колл-центром банка, выпытывали информацию, пытались развести, получить номер карты или пинкод. Об этом нужно помнить. Интернет - не только территория любви, контактов и знакомств. Там есть многое, что делается во вред пользователю, а скорее с целью получения выгоды. Об этом нужно помнить постоянно. Нельзя думать, что ваши данные неуязвимы», - рассказал он.
Специалисты полагают, что технология Mobile ID может также стать средством двухфакторной защиты в мобильном приложении для электронного кошелька. Однако ряд экспертов выразили опасения, что данные россиян могут утечь за границу, поскольку одним из крупнейших производителей сим-карт является американская компания, принадлежащая международной военно-промышленной группе.
«Идентификация человека по всевозможным определенным программам, что называется, на ходу, наш смартфон уже является средством идентификации. Раз «большая четверка» так считает, значит, это может быть полезно. Опасения в связи с американским производством существенные, рассмотреть эти риски нужно. Как обезопасить, должны думать «безопасники» и программисты. Я не уверен, что американцы будут соблюдать чистоту соглашения. Практика показывает, что когда перед ними стоит цель по поиску персональных данных россиян или препятствованию их действий россиян, используются все средства. Вряд ли им что-то нужно от данных 120 миллионов сим-карт, наверное, что речь тут идет об определенных группах номеров, понятно, каких», - заявил собеседник НСН.
В России с 5 мая вступило в силу постановление российского кабмина, по которому владельцы мессенджеров обязаны верифицировать пользователей по номеру телефона. Информацию о регистрации абонента в приложении в соответствии с телефонным номером абонента владельцы мессенджера могут запросить у мобильного оператора, который обязан предоставить ее в течение 20 минут. В противном случае регистрация не будет подтверждена.
Идея новых правил работы мессенджеров заключается в повышении безопасности информационного поля. Согласно новым правилам, сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации.
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