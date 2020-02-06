Омбудсмен: «РПЦ никогда не сможет запретить интернет»

«Этого никогда не случится, можете даже не переживать. В современном технологическом мире это просто невозможно. В воспитании я придерживаюсь философии "бессмысленно воспитывать детей, они все равно вырастут такими, как вы". Начинать надо с себя, понимать, как мы используем интернет. У нас еще в принципе нет поколения, которое родилось бы в эпоху интернета и вырастило и воспитало бы своих детей. Мы пока находимся в состоянии переходного периода по возможности оценки рисков, угроз, возможностей и нормального поведения. Человечество само находится в детском возрасте по отношению к интернету. Все это приходит в нашу жизнь, нам приходится учиться на своих ошибках, писать какие-то инструкции и правила. Но это вопрос не запрета, это вопрос осознанного поведения в интернете. И вопрос выработки правил норм этических, моральных. На это требуется время, это своеобразная эволюция», - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал правительству срок до 1 июня, чтобы обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов интернета. Этот пункт включен в перечень конкретных поручений, составленный по темам послания Федеральному собранию. Список ресурсов, которые будут доступны для бесплатной загрузки, обязателен к согласованию с администрацией Кремля.

