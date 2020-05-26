Мариничев предложил перейти к кочевому режиму работы
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Парад Победы состоится в России 24 июня
Президент России Владимир Путин объявил о том, что Парад Победы, ранее отложенный из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня.
Дмитрий Мариничев: «Но никто не забывает о рисках заражения и инфицирования, и чтобы свести их к минимуму, российский лидер поручил начать подготовку к этому событию с обеспечением самого строгого режима безопасности. Этим займется глава Минобороны Сергей Шойгу. Именно 24 июня в 1945 году проходил Парад Победы на Красной площади. Я очень надеюсь, что Парад состоится без каких-либо последствий для участников, для наших военнослужащих», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
В СПЧ предложили отменить штрафы, выписанные через «Социальный мониторинг»
Совет по правам человека предложил отменить все штрафы, которые были выписаны через приложение «Социальный мониторинг», так как оно дает недопустимое количество сбоев. С помощью этого приложения ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом.
Дмитрий Мариничев: «Полностью поддерживаю эту инициативу. Считаю совершенно недопустимым наказывать рублем за провинности, которые, в большинстве своем, люди и не совершали. Тем более, люди находятся в тяжелом, с точки зрения здоровья, эмоциональном состоянии. И нагнетать ситуацию еще больше – это недопустимо. Конечно же, все штрафы нужно отменить», –поделился он своим мнением с НСН.
У россиян появилось желание изменить условия своей работы после пандемии
Россияне рассказали о желанных изменениях в своей работе после пандемии. В их числе гибкий график и возможность иногда работать из дома, самостоятельно выбирать время начала рабочего дня и выбирать технику и программное обеспечение для работ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CRM-системой «Мегаплан».
Дмитрий Мариничев: «Очень хорошие начинания, очень правильные желания. Я вообще сторонник того, что работать надо не на кого-то, а с кем-то и для кого-то. Вполне возможно, что пандемия позволила нам переформатировать наши мозги. Хоть мы и привыкли, скажем так, к оседлому образу жизни, может быть, самое время перейти к цифровому, к кочевому», – сказал он в эфире НСН.
26 мая — День российского предпринимательства
Российские предприниматели отмечают свой профессиональный праздник 26 мая с 2008 года.
Дмитрий Мариничев: «Предпринимательство – это не работа, это своя путеводная звезда, своя собственная цель. И мы все воочию видим, насколько предпринимателям сегодня трудно и тяжело. Насколько сильно зависит благосостояние страны от этих людей. Поздравляю вас с этим праздником!» – подытожил в разговоре с НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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