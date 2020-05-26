Мариничев предложил перейти к кочевому режиму работы

Дмитрий Мариничев: «Очень хорошие начинания, очень правильные желания. Я вообще сторонник того, что работать надо не на кого-то, а с кем-то и для кого-то. Вполне возможно, что пандемия позволила нам переформатировать наши мозги. Хоть мы и привыкли, скажем так, к оседлому образу жизни, может быть, самое время перейти к цифровому, к кочевому», – сказал он в эфире НСН.

