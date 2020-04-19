Не предсказывать, а бороться. Когда Россия победит коронавирус

Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже в июне этого года. С таким прогнозом выступил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Как сообщает RT, генетик считает, что это произойдет, если россияне будут придерживаться введенных властями ограничений.

Ранее членкор РАН, замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал «Интерфаксу», что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией придётся на начало мая, после чего статистика пойдёт на спад. Однако значимое снижение заболеваемости в России, и во всём в мире он отнес к концу июля - середине августа.

Между тем вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предупреждал НСН, что прогнозировать развитие эпидемии в России можно будет не ранее конца апреля – начала мая. Для таких расчетов требуется два инфекционных цикла по 14 дней.