Не предсказывать, а бороться. Когда Россия победит коронавирус
Медики и парламентарии в эфире НСН призвали не строить прогнозов о преодолении эпидемии коронавируса в России.
Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже в июне этого года. С таким прогнозом выступил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Как сообщает RT, генетик считает, что это произойдет, если россияне будут придерживаться введенных властями ограничений.
Ранее членкор РАН, замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал «Интерфаксу», что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией придётся на начало мая, после чего статистика пойдёт на спад. Однако значимое снижение заболеваемости в России, и во всём в мире он отнес к концу июля - середине августа.
Между тем вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предупреждал НСН, что прогнозировать развитие эпидемии в России можно будет не ранее конца апреля – начала мая. Для таких расчетов требуется два инфекционных цикла по 14 дней.
«Если разрастается, значит меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение, значит всё правильно и необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии. А в настоящее время мы ждём пика, так как пока его признаков не наблюдается», - пояснил медик.
Не делать предсказаний о сроках завершения эпидемии коронавируса призывал в эфире НСН и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать», - подчеркнул парламентарий.
Напомним, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил в эфире канала «Россия-1», что коронавирус COVID-19 перенесет не менее 70 процентов жителей Земли. По его мнению, вирус будет интегрирован в организм людей «на много-много лет, может, даже навсегда».
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