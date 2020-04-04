РАН: Коронавирус пришел навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый коронавирус COVID-19 пришел к человечеству навсегда. Об этом ученый рассказал в эфире канала «Россия-1».

По словам Зверева, коронавирусная инфекция «пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

Вирусолог убежден, что COVID-19 интегрирован в организм людей «на много-много лет, может, даже навсегда», пишет Газета.ru.

По прогнозам ученого, коронавирус перенесет не менее 70 процентов жителей Земли.