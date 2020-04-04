РАН: Коронавирус пришел навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый коронавирус COVID-19 пришел к человечеству навсегда. Об этом ученый рассказал в эфире канала «Россия-1».

По словам Зверева, коронавирусная инфекция «пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

Вирусолог убежден, что COVID-19 интегрирован в организм людей «на много-много лет, может, даже навсегда», пишет Газета.ru.

По прогнозам ученого, коронавирус перенесет не менее 70 процентов жителей Земли.

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Напомним, 31 декабря 2019 года Китай заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее врач–инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал НСН, как вести профилактику заболевания, что делать в случае недомогания, и как спасти врачей от заражения.

«Если у человека температура, он себя плохо чувствует, надо вызывать врача на дом. Температура, одышка, боль в сердце – любые поводы, которые заставляют беспокоиться о здоровье», - уточнил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
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