Вирусолог рассказал о сценариях развития пандемии коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова 13 апреля заявила, что середина наступившей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. По её словам, режим нерабочих дней введён до 30 апреля, чтобы прошло два цикла по 14 дней и власти могли оценить эффект от принятых мер.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал о вариантах развития пандемии коронавируса.

«Текущего периода самоизоляции - двух циклов по 14 дней, достаточно, чтобы сказать по какому пути идёт эпидемия. Если разрастается, значит меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение, значит всё правильно и необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии. А в настоящее время мы ждём пика, так как пока его признаков не наблюдается», - сообщил вирусолог.

В то же время, стало известно, что число обращений россиян за психологической помощью из-за пандемии коронавируса увеличилось, о чём сообщил главный внештатный психиатр Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Он подчёркнул, что чаще всего за ней обращаются женщины и пожилые люди.

