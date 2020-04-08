Эксперт: Пик коронавируса в РФ наступит только в мае
Количество случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России растёт с каждым днём потому, что расширяется масштаб тестирования, заявил в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили. По его прогнозам, пик заболеваемости придётся на начало мая, после чего статистика пойдёт на спад.
Оценка эксперта расходится с данными главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, которая накануне сообщила, что пик эпидемии в нашей стране ожидается через 10-14 дней.
По мнению Мацкеплишвили, «значительное облегчение» и в России, и во всём в мире наступит в конце июля — середине августа. Для исчезновения заболевания нужно, чтобы вирусом переболела большая часть населения, подчеркнул он.
В России выявлено уже 8672 случая заражения. Вирусологи полагают, что как минимум всю ближайшую неделю прирост продолжится.
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