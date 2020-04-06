Коронанавирус в прогнозах и предсказаниях

Эффективность мер, принятых в России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будет понятна в ближайшие две недели. Такое заявление сделал в телеинтервью министр здравоохранения Михаил Мурашко. От прогнозов относительного того, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад, глава Минздрава предпочел воздержаться.

И тому есть веские причины, именуемые ежедневной динамикой распространения вируса. По данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», количество заболевших в России составило 6 343, увеличившись за сутки почти на тысячу. Число летальных исходов достигло 47. Вместе с тем, 406 заболевших коронавирусом уже выздоровели. Максимальный прирост по понятным причинам зафиксирован в Москве и Подмосковье – там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. С каждым днем ухудшается ситуация в Санкт-Петербурге – это признал губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Питер на три недели отстает от Москвы по темпам распространения вируса, поэтому северная столица считает, что располагает некоторым количеством времени, чтобы подготовиться к пику заболеваемости. По последним данным, в Петербурге выявлено 226 случаев заражения коронавирусом – прирост в 35 новых случаев за сутки. Три человека скончались.

Понятно, что на фоне такого роста числа инфицированных строить прогнозы о сроках окончания эпидемии в стране или даже отдельном регионе официальные лица не спешат. Во всяком случае, публично. Но за то недолгое, в общем-то, время, что большинство граждан России остаются в самоизоляции, люди уже успели устать от этого непривычного состояния «ни дела, ни безделья», и основным для многих стал вопрос о том, когда же, наконец, инфекция отступит, и жизнь вернется в нормальное русло. В отсутствии официальных прогнозов стали появляться, как часто бывает в таких ситуациях, предсказания разного рода провидцев, гадалок и прочих астрологов о сроках окончания эпидемии вообще и самоизоляции в частности. Приплели даже давно почившую в бозе болгарскую ясновидящую Вангу. Ни одно из этих милых, но пустых предсказаний мы приводить не станем.

А вместо этого обратим внимание на документ, который цитирует агентство «Интерфакс». Речь идет о письме из администрации президента в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, это письмо означает, что подготовка к празднованию Дня Победы продолжается и мероприятия, с этой датой связанные, никто не отменял. И это внушает осторожный оптимизм.

