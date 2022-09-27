«Поблажки уклонистам»: В Госдуме высказались против отсрочек от мобилизации для малого бизнеса
Отсрочки сотрудникам малого и среднего бизнеса могут привести к срыву кампании по частичной мобилизации, заявил «Радиоточке НСН» глава думского Комитета по промышленности Владимир Гутенёв.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, член фракции «Единая Россия» Владимир Гутенёв заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает неправильной идею делового сообщества о предоставлении отсрочек от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса.
Ранее с такой просьбой к министру экономического развития Максиму Решетникову в обратился глава «Опоры России» Александр Калинин. В документе подчёркивается, что в период призыва сфера малого и среднего предпринимательства должна продолжать работать и закрывать потребности государства и населения. Для этого, по мнению представителей бизнеса, на каждом предприятии было бы справедливо установить квоты по призыву.
«Здесь необходимо находить баланс интересов. Если вести речь о малом и среднем бизнесе, то здесь тяжело найти этот баланс. В целом, к сожалению, очень молодые люди очень часто занимаются поиском способов уклониться от мобилизации. И поэтому я не исключаю, что случаи подобных льгот будут организовываться собственниками компаний для того, чтобы сотрудники избежали призыва, независимо от масштаба бизнеса и от количества работающих в компании. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильно», - считает Гутенёв.
Вместе с тем, собеседник «Радиоточки НСН» признал, что на фоне частичной мобилизации в стране, в сфере торговли и промышленности могут возникнуть «ассиметричные» ситуации. Речь, по словам парламентария, может идти о сотрудниках ряда специальностей предприятий розничной торговли.
«Есть, действительно, важные проблемы, которые необходимо учитывать – это бесперебойная и оперативная работа той инфраструктуры, которая обеспечивает нас ассортиментом продуктов питания и товарами первой необходимости. И поэтому здесь чрезвычайно важно, чтобы не было ассиметричных мобилизаций, которые могут быть в том случае, если военкоматы работают только по принципу анкет. Мы в четверг (29.09.2022 – прим. НСН) в рамках Комитета (Госдумы по промышленности и торговле – прим. НСН) проводим совещание. На него приглашаем руководителей крупнейших торговых сетей – Лента, Х5, Магнит, региональных поставщиков и так далее. Мы хотели бы заслушать информацию из первых уст о том, какие существуют проблемы и существуют ли они вообще. Мы, например, считаем, что в вопросах транспортного обеспечения необходимо проводить мониторинг. Ведь, что если в какой-то из сетей асимметрично будет отмобилизовано, например порядка 3-5%, а в другой 15-20%, то получится дисбаланс. 3-5% не нанесёт никакого урона, а приведёт к распределению нагрузки, а больше - это уже может быть проблематично» , - пояснил глава думского профильного комитета.
По его словам, в случае выявления подобных ситуаций парламентарии намерены выходить на региональные министерства промышленности и торговли, чтобы они, наряду с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и обеспечения критической информационной инфраструктуры, принимали во внимание и необходимость баланса среди тех сетей, которые занимаются обеспечением граждан продуктами и товарами первой необходимости.
«Что касается распространения подобных квот и на малый, и на средний бизнес, то считаю, что это абсолютно избыточная мера. Она полностью дискредитирует усилия, которые сейчас государство направляет на мобилизацию. Считаю, что это возможность уклонения для недобросовестных. А это серьёзные риски по проведению мобилизации!», - резюмировал Гутенёв.
Вместе с тем предприниматель Владлен Максимов в интервью НСН напомнил о том, что многие формы собственности, в частности, ИП нельзя передать кому-либо другому, поэтому такие предприятия закрываются в случае мобилизации владельца.
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