Военный комиссариат Москвы не стал разглашать сроки мобилизации

Мобилизационные мероприятия в Москве идут в соответствии с планом, сроки их завершения не разглашаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы полковника Максима Локтева.

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«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет», — рассказал Локтев.

Мобилизационные мероприятия будут завершены в установленные сроки, однако они не уточняются, так как являются «ограниченным сведением».

По словам замвоенкома, работа с вручением повесток проходит в плановом режиме, и необходимые мероприятия продолжаются «без особой социальной напряженности». Вопросы граждан по частичной мобилизации рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. В том числе специалисты рассматривают жалобы об ошибочном призыве, решения по ним принимаются незамедлительно.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, напоминает Ura.ru. Призыву подлежат в первую очередь служившие россияне, имеющие боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности. В Минобороны заявляли, что планируется мобилизовать 300 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:МобилизацияМоскваВоенкоматы
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