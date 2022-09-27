«ИП передать нельзя»: Мобилизация нанесла удар по малому бизнесу
Многие формы собственности, в частности, ИП нельзя передать кому-либо другому, поэтому такие предприятия закрываются в случае мобилизации владельца, заявил НСН предприниматель Владлен Максимов.
В «Опору России» поступают жалобы представителей малого и среднего предпринимательства. Многие предприятия из-за введения частичной мобилизации оказываются под угрозой закрытия, их сотрудники остаются без работы. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин обратился с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников малого и среднего бизнеса. Бизнес также просит ввести квоты по призыву с одного предприятия, а в случае мобилизации директора компании давать время на передачу дел.
«Проблема ещё и в том, что предприниматели сами попадают под мобилизацию и испытывают сложности с передачей объектов. При некоторых формах собственности, например, при ИП, их вообще нельзя передать. Что с этим делать, пока непонятно», — заявил Максимов.
По мнению собеседника НСН, сфера торговли, как и многие другие отрасли, сейчас находится в кризисе, некоторые предприятия закрываются из-за введения частичной мобилизации.
«В нашу организацию поступают жалобы из-за сложившейся ситуации, есть случаи закрытия организаций. Допустим, есть индивидуальный предприниматель, его призывают, фирма закрывается, производство останавливается, его сотрудники остаются без работы. Как решить эту проблему, сейчас сказать сложно, но обдумать это необходимо», — заключил предприниматель.
Ранее Минцифры России обнародовало список специальностей, которым положена отсрочка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru