«Диплом или облом»: Будет ли давка в очереди за отсрочками от мобилизации
Минобороны считает, что «бронь» нужна только специалистам с высшим образованием, однако айтишники и журналисты бьют тревогу, считая диплом некорректным критерием.
Будорожащая россиян тема отсрочек от частичной мобилизации набирает обороты. Ночью Минцифры опубликовало список из 195 специальностей IT и связи, которые входят в «белый список».
При этом учителя, моряки, представители бизнеса и ряда других сфер также хотят «бронь», препятствием на пути к которой может стать отсутствие соответствующего диплома.
ОЧЕРЕДЬ ЗА ОТСРОЧКАМИ
Перечень профессий, на которые распространяется «иммунитет» от мобилизации растет с каждым днем. На прошлой неделе к работникам ОПК прибавились айтишники, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
Однако на очереди уже представители других сфер.
Депутат Госдумы Яна Лантратова отправила главе Минобороны Сергею Шойгу письмо с просьбой предоставить отсрочку учителям начальной и средней школы.
«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», - цитирует выдержки из письма Лантратовой РИА Новости.
Отсрочку от мобилизации попросило у Минэкономразвития деловое сообщество, а Минтранс просит у Минобороны не призывать пилотов гражданской авиации и инженеров, пишут «Известия».
На очереди за отсрочкой моряки, производители электроники и фармкомпании, добавляет «Коммерсантъ».
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько, потеря даже ста гражданских пилотов будет очень чувствительной для страны.
В ночь на вторник Минцифры опубликовало «белый список» специальностей IT-сферы, связанных с ядерной физикой, металлургией, самолетостроением, информационной безопасностью и многими другими направлениями. При этом для того, чтобы получить отсрочку, нужен диплом о профильном высшем образовании, что может стать большой проблемой.
ДИПЛОМ ИЛИ ОБЛОМ
Около полуночи Минцифры опубликовало разъяснения, что делать, если сотрудник IT-компании, телеком-компании или СМИ получил повестку.
Для работников каждой из этих сфер в числе документов, которые надо взять в военкомат, фигурирует диплом о получении профессионального высшего образования.
По данным «Коммерсанта», участники рынка считают некорректным рассматривать диплом ключевым фактором для получения брони, в Минцифры с этим не спорят, однако объясняют, что действуют «в рамках решений Минобороны».
Между тем далеко не все айтишники и журналисты имеют соответствующие дипломы.
Согласно исследованию HeadHunter, около 70% соискателей работы в IT-индустрии не имеют профильного высшего образования. Даже в ведущих российских IT-компаниях число таких сотрудников невелико. В ведущих издательских домах и крупных медиахолдингах аналогичная ситуация. В телекоме та же картина.
Один из крупнейших в стране провайдеров сообщил «Коммерсанту», что только 65% сотрудников компании имеют профильное высшее образование. При этом, чем старше специалисты, тем реже у них встречаются дипломы по профессии.
Вместе с тем отмечается, что в отличие от айтишников, критерии отсрочки для работников системообразующих СМИ еще «официально не прописаны». Так что журналисты пока могут выдохнуть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru