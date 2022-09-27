«Диплом или облом»: Будет ли давка в очереди за отсрочками от мобилизации

ОЧЕРЕДЬ ЗА ОТСРОЧКАМИ

Перечень профессий, на которые распространяется «иммунитет» от мобилизации растет с каждым днем. На прошлой неделе к работникам ОПК прибавились айтишники, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Однако на очереди уже представители других сфер.

Депутат Госдумы Яна Лантратова отправила главе Минобороны Сергею Шойгу письмо с просьбой предоставить отсрочку учителям начальной и средней школы.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», - цитирует выдержки из письма Лантратовой РИА Новости.

Отсрочку от мобилизации попросило у Минэкономразвития деловое сообщество, а Минтранс просит у Минобороны не призывать пилотов гражданской авиации и инженеров, пишут «Известия».

На очереди за отсрочкой моряки, производители электроники и фармкомпании, добавляет «Коммерсантъ».

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько, потеря даже ста гражданских пилотов будет очень чувствительной для страны.

В ночь на вторник Минцифры опубликовало «белый список» специальностей IT-сферы, связанных с ядерной физикой, металлургией, самолетостроением, информационной безопасностью и многими другими направлениями. При этом для того, чтобы получить отсрочку, нужен диплом о профильном высшем образовании, что может стать большой проблемой.