Бизнес попросил об отсрочке от мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников МСП
Деловое сообщество попросило предоставить ключевым и высококвалифицированным сотрудникам малого и среднего бизнеса отсрочку от частичной мобилизации. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо главы организации «Опора России» Александра Калинина министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Калинин предлагает предоставлять отсрочку не только сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и работникам организаций из реального сектора экономики, в том числе из сферы МСП. По мнению главы «Опоры России», отсрочка от призыва или бронь необходимы директорам, учредителям предприятий или индивидуальным предпринимателям.
Как отмечается в обращении, в период призыва сфера МСП должна продолжать работать, закрывая потребности страны и населения. Для этого предлагается установить квоты по призыву с одного предприятия, чтобы избежать критической потери кадров. На случай мобилизации индивидуального предпринимателя, директора и учредителя компании в одном лице необходимо предусмотреть переходный период, чтобы глава бизнеса смог передать дела.
Кроме того, Калинин предлагает приостановить начисление фискальных и других обязательных платежей, не зависящих от размера выручки, на время мобилизации. Такая мера необходима для поддержки бизнеса.
Между тем Минцифры опубликовало список профессий, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. В перечень включили 195 специальностей, пишет Газета.ру. Для освобождения от призыва сотрудник должен выполнять «критически важные функции».
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