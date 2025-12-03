Ветеринары, которые наблюдают за смертью питомцев и не помогают, являются убийцами. Уберечь хозяев от таких медработников поможет только лицензирование ветклиник, заявил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.



В московской ветеринарной клинике «Гуд Вет» ветеринары два часа наблюдали за тем, как умирает собака, и смеялись над ее хозяйкой. Видео скандального инцидента опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН". Бурматов приравнял такое поведение к убийству.