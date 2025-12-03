Депутат Бурматов пообещал московским ветеринарам-«весельчакам» пять лет тюрьмы
Московские ветеринары, не оказавшие должной помощи умирающему животному, являются убийцами, заявил НСН Владимир Бурматов.
Ветеринары, которые наблюдают за смертью питомцев и не помогают, являются убийцами. Уберечь хозяев от таких медработников поможет только лицензирование ветклиник, заявил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
В московской ветеринарной клинике «Гуд Вет» ветеринары два часа наблюдали за тем, как умирает собака, и смеялись над ее хозяйкой. Видео скандального инцидента опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН". Бурматов приравнял такое поведение к убийству.
«Реакция может быть только одна. Они профессиональные люди, но язык не повернется назвать их врачами, они не люди и не врачи. Они юридически убили эту собаку. Неоказание помощи трактуется в соответствие с частью первой статьи 245 УК РФ как умышленные убийство, равно как и то, если бы кто-нибудь зарубил животное топором. Эти персонажи прекрасно отдавали отчет своим действиями, а значит, имели умысл. К тому же, там была группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. Это значит, что они могут получить до пяти лет тюремного заключения. Им грозит реальный срок. Клинику надо тоже закрыть. Если там работают садисты, то это не клиника. Какое право они вообще имеют находиться на рынке? Я уже дал поручение, и утром помощники направят запросы в МВД и в прокуратуру, чтобы были возбуждены уголовные дела, а "весельчаков" посадили», — объяснил он.
Бурматов добавил, что могло бы помочь избежать такой ситуации.
«Я уже несколько лет говорю о том, что нам пора возвращать лицензирование ветеринарных клиник. Оно у нас было, но потом его упразднили, поскольку нам коллеги в правительстве говорят, что лицензия — это создание излишних административных барьеров для бизнеса. Но они нужны, чтобы не было таких клиник, где “ветеринары” ржут над тем, как погибает животное, которому они не оказывают помощь. Этим должен заниматься Роспотребнадзор. А что касается большинства ветеринаров — они глубоко порядочные люди, преданные своей профессии. Клиники в России — одни из лучших в мире, но есть шарлатаны, которые кочуют с места на место, а часто занимаются и лечением на дому. Чтобы не допустить безобразия, нам обязательно нужно создавать реестр ветеринарных врачей. Тогда все будет прозрачно: будут видны отзывы пациентов, какая ученая степень и дипломы у специалиста», — указал он.
Москвичка обратилась за помощью специалистов после того, как стало плохо ее восьмилетнему шпицу. В клинике попросили внести предоплату пять тысяч рублей, а также оплатить ночной стационар в размере 75 тысяч рублей за ночь. У женщины не было таких денег, а спустя два с половиной часа ей вернули тело питомца в картонной коробке, сообщает «Осторожно.Москва». Пострадавшая заподозрила неладное из-за смеха врачей и обратилась в суд, который обязал клинику предоставить записи камер видеонаблюдения. На видео было отчетливо слышно, как врачи издеваются над животным и рассуждают, как бы они спасли его, если бы сразу получили необходимую сумму.
Ранее Бурматов в беседе с НСН раскритиковал «собачий Wi-Fi» в Екатеринбурге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бурматов пообещал московским ветеринарам-«весельчакам» пять лет тюрьмы
- В Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину
- Экс-сенатор рассказал, почему медсестры бегут из профессии
- Аналитик спрогнозировал возврат доллара к 80 рублям к концу 2025 года
- США изучают опыт России при подготовке к ЧМ-2026
- Собянин исключил запрет самокатов и заявил о необходимости «наведения порядка»
- Без хмеля не сумели: Россия на 95% зависит от сырья для производства пива
- Булыкин уверен, что болельщики «Локомотива» простят Баринова за переход в ЦСКА
- Медведев получил премию «Юрист года» за вклад в развитие государства и права
- Собянин заявил, что Москве важнее мнение жителей, чем Уиткоффа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru