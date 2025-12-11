В Госдуме предложили запретить коммерческие конные прогулки в городских центрах

Депутат Госдумы Николай Новичков заявил в комментарии NEWS.ru, что в России следует ввести запрет на коммерческие прогулки на лошадях в центральных районах городов. По его словам, подобная практика создает риски как для самих животных, так и для прохожих, прежде всего детей.

Парламентарий отметил, что уличная эксплуатация лошадей в коммерческих целях может приводить к истощению животных и их содержанию в неподходящих условиях.

Он подчеркнул, что животное, находящееся в оживленной городской среде, способно случайно причинить вред окружающим или пострадать само.

Новичков также заявил, что использование лошадей для сбора пожертвований недопустимо, даже если цель кажется благой. Он отметил, что поддержку приютов необходимо организовывать «цивилизованно», исключая любые формы жестокого обращения с животными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
