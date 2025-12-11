В Госдуме предложили запретить коммерческие конные прогулки в городских центрах

Депутат Госдумы Николай Новичков заявил в комментарии NEWS.ru, что в России следует ввести запрет на коммерческие прогулки на лошадях в центральных районах городов. По его словам, подобная практика создает риски как для самих животных, так и для прохожих, прежде всего детей.

Парламентарий отметил, что уличная эксплуатация лошадей в коммерческих целях может приводить к истощению животных и их содержанию в неподходящих условиях.