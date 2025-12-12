Новый фильм с Джеки Чаном будут снимать на юго-западе Казахстана
Актер Джеки Чан поучаствует в съемках четвертого фильма франшизы «Доспехи Бога» в Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Об этом сообщила администрация региона.
«Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун... утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта», - говорится в сообщении.
Кинематографисты посетили регион, ознакомились с его природными и инфраструктурными возможностями, осмотрели потенциальные локации и ключевые природные объекты.
Фильм с Джеки Чаном снимают в рамках совместного проекта с казахстанской студией Salem Entertainment.
Ранее всемирно известный артист рассказал, что в свой 71 год не собирается уходить на пенсию.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru