Новый фильм с Джеки Чаном будут снимать на юго-западе Казахстана

Актер Джеки Чан поучаствует в съемках четвертого фильма франшизы «Доспехи Бога» в Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Об этом сообщила администрация региона.

«Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун... утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта», - говорится в сообщении.

Кинематографисты посетили регион, ознакомились с его природными и инфраструктурными возможностями, осмотрели потенциальные локации и ключевые природные объекты.

Фильм с Джеки Чаном снимают в рамках совместного проекта с казахстанской студией Salem Entertainment.

Ранее всемирно известный артист рассказал, что в свой 71 год не собирается уходить на пенсию.

