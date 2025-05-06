Повозки лучше «майбахов»: Милонов выступил против запрета карет в Петербурге

Кареты с лошадьми и извозчики - это бренд Санкт-Петербурга, и главное просто следить, чтобы на них не катались пьяные люди, а запрещать это невозможно, заявил НСН Виталий Милонов.

Нельзя запрещать такой символ Санкт-Петербурга, как повозки с лошадьми, ведь можно регламентировать эту деятельность, например, придумать специальную униформу извозчика. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы и уроженец Ленинграда Виталий Милонов.

Петербургские депутаты хотят запретить запряженные лошадьми кареты в исторической части города: их периодически берут в аренду индивидуальные туристы. За запрет уже несколько лет выступает депутат Павел Крупник, который считает, что это небезопасно и не регламентировано. Милонов заявил, что отсутствие регламента не означает, что нужно это запрещать.

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«Я как петербуржец не могу поддержать эту идею, потому что петербургские конные повозки являются одним из символов города и его очень известным брендом. Я не считаю, что нежелание регулировать эту историю должно тут же вызывать запрет. Что касается навоза, то эта проблема давно уже решена, его нет на улицах. Возможно, кому-то повозки мешают, но мне лично - нет, это мило выглядит. Давайте лучше поможем этой индустрии, сделаем регламент. Просто нужно следить, чтобы это были не люди со следами вчерашнего банкета. Может быть, сделать униформу петербургских извозчиков. Ведь петербургские извозчики - это символ, запечатленный в истории, в литературе, в искусстве нашей страны. Поэтому, нет, я прошу уважаемого Павла Анатольевича Крупника не запрещать лошадок. Я бы, может быть, «майбахи» запретил. Вот «майбах» мне гораздо меньше нравится на улице города, чем лошадка», - рассказал он.

Ранее Милонов предложил для защиты экологии запретить продажу одноразовых мангалов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Виталий МилоновГосдума

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