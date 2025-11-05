«Мной сейчас внесен законопроект в Госдуму о регистрации домашних животных. Это позволит цивилизованно этот процесс запустить, сейчас 20 регионов это делают, но это меньше четверти от всех субъектов. Мы предложили это распространить на уровень всех субъектов. Мы проанализировали опыт, там от животных никто не избавляется. Я здесь не вижу проблем, кроме одной: законопроект получает отказ правительства, я уже четвертый раз вношу. Это поможет людям искать своих животных, если вдруг кот или собака потеряется. Люди клеят листовки сейчас, я не могу понять, почему у нас это до сих пор присутствует на фоне всей цифровизации», - отметил он.

При этом Бурматов подчеркнул, что регистрация будет бесплатной, а налога на домашних животных в России не будет никогда.

«Регистрация будет бесплатной, это просто внесение в базу данных. Я просто хочу подчеркнуть, что в России никогда не будет налога на домашних животных. Некоторые страны идут по этому пути, но мы не считаем этот путь правильным. У нас этот налог невозможен, потому что у нас другая традиция отношений к домашним животным. У нас это члены семьи, члены семьи не могут облагаться налогами. Еще у нас есть традиция подбирать животных с улицы или приюта, у меня уже восемь лет живет собака-инвалид, которую я из приюта забрал. Было бы странно вводить налог для людей, которые, например, кота в подъезде подобрали. В других странах таких традиций нет, поэтому там налоги возможны», - заключил собеседник НСН.

Основная задача инициативы по учету домашних животных – повышение уровня ответственности их владельцев, заявила в разговоре с НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

