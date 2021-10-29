«Не менее полугода»: В центре Гамалеи рассказали о сроке действия назальной вакцины

А накануне стало известно, что российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19. Этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет «Коммерсантъ».

Новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» теледоктор Александр Мясников.

«Абсолютно согласен с Кремлём. И единственное, что хочу добавить: лучше поздно, чем никогда. А что касается подхода к вакцинации, то я бы, во-первых, ограничил (влияние – прим. НСН) антиваксеров. Очень сложно беседовать с людьми, которые не приводят никаких доказательств, они не понимают, что такое иммунитет. Они просто манипулируют потоком слов, не привязанных ни к каким данным. С этими людьми нельзя дискутировать, потому что ни врач, ни правительство не может говорить таким же образом. Там, где отсутствует рациональное зерно, никакой дискуссии быть не может. Нам надо бороться за сомневающихся граждан, а их 80%. Их нужно оградить от агрессивной, злобной, вредной агитации антиваксеров. Только тогда люди начнут прислушиваться», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Кроме того, на этой неделе представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для всех. И при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ). Кроме того, авторы инициативы призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. Они подчеркивают, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле. В это время некоторые компании зарабатывают до 50% годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны.

Комментируя предложение об обязательной всеобщей вакцинации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал его правильным.

«Считаю это предложение абсолютно правильным. Расходы за всё то, что граждане вынуждены делать в связи с какими-то ограничительными мерами, принятыми государством, государство должно брать на себя. У нас это (вакцинация и ПЦР-тесты – прим. НСН) и так бесплатно делают в поликлиниках и торговых центрах. Но, когда возникают огромные очереди, как это было в Москве и Санкт-Петербурге, в которых люди контактируют и могут переносить вирус, государству надо было бы взять на себя оплату вакцинации в частных клиниках. Мне кажется, это справедливо» - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с более жёстким заявлением. Он призвал ввести уголовное наказание для граждан, которые отказываются от вакцинации. Кроме того, политик раскритиковал россиян, которые в период нерабочих дней решили отправиться на курорты.

Добавим, в России за минувшие сутки подтвердили максимальные с начала пандемии 40 096 случаев заражения коронавирусом и 1 159 смертей пациентов с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 8 392 697, летальных исходов — 235 057.



