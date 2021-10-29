«Не менее полугода»: В центре Гамалеи рассказали о сроке действия назальной вакцины
Врачи в очередной раз высказались о необходимости прививки от COVID-19, поскольку эффективного препарата для лечения коронавирусной инфекции не существует.
Назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, прививаться не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», – заявил специалист РИА Новости.
А ранее Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.
В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что использование назальной вакцины от коронавируса поможет существенно снизить распространение инфекции, при этом говорить о стопроцентной эффективности защиты даже в случае комбинации такой вакцины с инъекционной пока рано.
«Интрaнaзaльные вaкцины – это особый тип вaкцин, отличaющийся по свойствaм от инъекционных форм. После введения интрaнaзaльных вaкцин создaётся тaк нaзывaемый мукозaльный иммунитет или иммунитет нa слизистых оболочкaх. Что это знaчит? Мы знaем, что входные воротa коронaвирусной инфекции – это верхние дыхaтельные пути. И нa формировaние иммунитетa верхних дыхaтельных путей и нaпрaвлены эти интрaнaзaльные вaкцины. С интрaнaзaльными вaкцинaми есть шaнс лучше прерывaть цепочки рaспрострaнения инфекции. То есть это будет в первую очередь влиять нa зaрaзность», – скaзaл Крючков.
Специалист подчеркнул, что нaиболее эффективнaя зaщитa возникaет, если использовaть и интрaнaзaльную, и инъекционную вaкцины, однако покa это предположение.
Между тем, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. Он уточнил, что подавляющее число пациентов московской больницы – невакцинированные. Также Проценко добавил, что эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавирусной инфекции не существует.
«Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, врач отметил, что есть риск повторного заражения COVID-19 через шесть месяцев, поэтому он рекомендует тем, кто уже перенес заболевание вакцинироваться каждые полгода.
А накануне стало известно, что российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19. Этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет «Коммерсантъ».
Новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» теледоктор Александр Мясников.
«Абсолютно согласен с Кремлём. И единственное, что хочу добавить: лучше поздно, чем никогда. А что касается подхода к вакцинации, то я бы, во-первых, ограничил (влияние – прим. НСН) антиваксеров. Очень сложно беседовать с людьми, которые не приводят никаких доказательств, они не понимают, что такое иммунитет. Они просто манипулируют потоком слов, не привязанных ни к каким данным. С этими людьми нельзя дискутировать, потому что ни врач, ни правительство не может говорить таким же образом. Там, где отсутствует рациональное зерно, никакой дискуссии быть не может. Нам надо бороться за сомневающихся граждан, а их 80%. Их нужно оградить от агрессивной, злобной, вредной агитации антиваксеров. Только тогда люди начнут прислушиваться», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Кроме того, на этой неделе представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для всех. И при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ). Кроме того, авторы инициативы призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. Они подчеркивают, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле. В это время некоторые компании зарабатывают до 50% годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны.
Комментируя предложение об обязательной всеобщей вакцинации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал его правильным.
«Считаю это предложение абсолютно правильным. Расходы за всё то, что граждане вынуждены делать в связи с какими-то ограничительными мерами, принятыми государством, государство должно брать на себя. У нас это (вакцинация и ПЦР-тесты – прим. НСН) и так бесплатно делают в поликлиниках и торговых центрах. Но, когда возникают огромные очереди, как это было в Москве и Санкт-Петербурге, в которых люди контактируют и могут переносить вирус, государству надо было бы взять на себя оплату вакцинации в частных клиниках. Мне кажется, это справедливо» - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
А лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с более жёстким заявлением. Он призвал ввести уголовное наказание для граждан, которые отказываются от вакцинации. Кроме того, политик раскритиковал россиян, которые в период нерабочих дней решили отправиться на курорты.
Добавим, в России за минувшие сутки подтвердили максимальные с начала пандемии 40 096 случаев заражения коронавирусом и 1 159 смертей пациентов с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 8 392 697, летальных исходов — 235 057.
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