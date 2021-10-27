Врачи предупреждают: Массовый выезд россиян за границу вызовет скачок заболеваемости

При этом Малышев подчеркнул, что результаты бесконтрольных поездок проявятся уже в течение двух недель.

«Безусловно, все поездки – это лишние контакты, поэтому обязательно заражения будут. А о том, привезут ли из-за границы новые штаммы, мы узнаем уже задним числом. Первые же две недели после возвращения людей с курортов покажут рост заражения. Пока что это всё умозрительно. Еще можно вспомнить, что в предыдущие полтора месяца оштрафовали на 23 миллиона рублей людей, которые вернулись из-за границы и не сдали мазки. С другой стороны, если люди могут 50 тысяч заплатить за гостиничный номер в это время, что им эти пять тысяч штрафа?» - предположил инфекционист.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным предложение об обязательной всеобщей вакцинации.

