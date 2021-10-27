Врачи предупреждают: Массовый выезд россиян за границу вызовет скачок заболеваемости

Инфекционист Николай Малышев объяснил, что сама по себе формулировка «нерабочие дни» расхолаживает людей и заставляет не задумываться об опасностях путешествий.

Рост заболеваемости коронавирусом среди россиян после зарубежных поездок во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября не заставит себя ждать, предупредил бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Туроператоры фиксируют кратный рост стоимости бронирований на популярные туристические направления.

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«Судя по всему, не очень хорошо меры продуманы. Сначала объявляют, тут же все билеты раскупают, народ бежит в аэропорты, улетает, сталкивается друг с другом, обменивается вирусами... Такие вещи, конечно, надо смотреть, уж если решили ввести [локдаун]. Опять же, как это назвали? Нерабочие дни. Раз нерабочие, то все и пользуются. Народ кинулся отдыхать. Дней нерабочих много, а толку, получается, мало», - отметил врач.
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При этом Малышев подчеркнул, что результаты бесконтрольных поездок проявятся уже в течение двух недель.

«Безусловно, все поездки – это лишние контакты, поэтому обязательно заражения будут. А о том, привезут ли из-за границы новые штаммы, мы узнаем уже задним числом. Первые же две недели после возвращения людей с курортов покажут рост заражения. Пока что это всё умозрительно. Еще можно вспомнить, что в предыдущие полтора месяца оштрафовали на 23 миллиона рублей людей, которые вернулись из-за границы и не сдали мазки. С другой стороны, если люди могут 50 тысяч заплатить за гостиничный номер в это время, что им эти пять тысяч штрафа?» - предположил инфекционист.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным предложение об обязательной всеобщей вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Выезд За ГраницуЗаболеваниеТуризмПандемия
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