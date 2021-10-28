«Не надо революции». Онищенко выступил против обязательной вакцинации

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался против предложений об обязательной вакцинации россиян от коронавируса.

«Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности. Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. Очередную революцию устраивать не надо, надо работать», - сказал Онищенко в интервью NEWS.ru.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением сделать вакцинацию для россиян фактически обязательной. Эту идею поддержал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов, обязательная вакцинация может быть введена в России только после объявления в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии.

