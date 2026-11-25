Посол Долгов предложил фон дер Ляйен обсуждать условия переговоров с мужем
Чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов прокомментировал требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России для начала переговоров. По его мнению, обсуждать предварительные условия ей следует с сотрудниками ведомства или супругом. Об этом он сказал «Газете.Ru».
Дипломат подчеркнул, что никто не вправе выдвигать РФ условия для начала переговорного процесса. Он уточнил, что подобная позиция европейского руководства приведет к дальнейшей деградации ЕС на международно-политической арене.
Недавно фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов обсуждать с Москвой урегулирование конфликта на Украине при условии, что Кремль согласится на зимнее прекращение огня по энергоинфраструктуре и перемирие в Черном море для безопасного вывоза продовольствия.
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