Дипломат подчеркнул, что никто не вправе выдвигать РФ условия для начала переговорного процесса. Он уточнил, что подобная позиция европейского руководства приведет к дальнейшей деградации ЕС на международно-политической арене.



Недавно фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов обсуждать с Москвой урегулирование конфликта на Украине при условии, что Кремль согласится на зимнее прекращение огня по энергоинфраструктуре и перемирие в Черном море для безопасного вывоза продовольствия.

