«Они начнут перехватывать наши ракеты? Ну пусть попробуют. Если ракеты будут лететь с их территории на территорию Украины, где мы ведем сражения и боевые действия, в конечном счете мы ответим. Будет достаточно одного-двух ударов по приграничным районам, чтобы они прекратили. Палить ради того, чтобы палить, они вряд ли будут, потому что эти ракеты очень дорогие. Прикрывать украинские объекты они не будут. Это малоэффективно, это больше разговоры и запугивания, которые уже надоело слушать», - подчеркнул собеседник НСН.

Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в нарушении воздушного пространства республики. Он также сообщил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории его страны приведены в боевую готовность, напоминает «Радиоточке НСН».

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил НСН, что войска ПВО приводят в полную боеготовность при любых форс-мажорах и в этом нет ничего особенного.

