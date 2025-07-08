Пушкин, балет и «новая русскость»: Разработчики о создании игры «Царевна»

- Почему решили обратиться именно к «Сказке о царе Салтане»?

Мы убеждены, что русский фольклор обладает огромным потенциалом на международном рынке компьютерных игр – таким же, как западные и азиатские мифы. На наш взгляд, сказки Пушкина – идеальная основа для игр. Например «Сказка о царе Салтане» рассказывает интересную фабулу событий с запоминающимися архетипами героев, но формат исходного повествования – сказка – не позволил раскрыть их характеры в полной мере. Наша игра - это дарк-фэнтези по Пушкину, где мы переосмысливаем славянскую мифологию через «новую русскость». Царевна-Лебедь становится сложным героем, а сказка - основой для динамичного hack&slash.



- Цель проекта - популяризировать славянский фольклор? В этом плане преуспел «Ведьмак». Планируете его превзойти?

Наша цель – сделать игру, которая раскроет красоту славянской культуры, от мифов до балета. «Ведьмак» – это отличный пример того, что славянский фольклор интересен на глобальном рынке. В «Царевне» мы транслируем современный русский стиль, смело миксуем традиции и современные технологии, создавая уникальный сеттинг – одна только боевая система, основанная на балете вызывает невероятный интерес со стороны будущих игроков.