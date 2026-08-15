Не хватает денег и специалистов: Что мешает заменить старые лифты в РФ
Представитель Национального лифтового союза Алексей Захаров в эфире НСН сообщил, что детали для некоторых лифтов в России закупают в Юго-Восточной Азии и в Турции.
В России необходимо заменить старые лифты, но справиться с большим объемом не получится из-за нехватки денег и свободных специалистов, основной спрос в стране покрывают отечественные детали и изделия, но есть потребность и в иностранных комплектующих, при этом в ряде регионов РФ в замене нуждаются до 50% устройств. Об этом в беседе с НСН заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский заявил, что РФ располагает необходимыми производственными мощностями для замены всех старых лифтов, несмотря на прекращение поставок такого оборудования из-за рубежа, пишет ТАСС. По его словам, 12 лифтовых заводов в стране способны закрыть необходимый объем замены.
До этого Минстрой РФ сообщил, что свыше 108,8 тысячи лифтов планируется заменить в стране в рамках программы по замене лифтов до 2030 года. Западные компании прекратили официальные поставки лифтов и комплектующих к ним в Россию в 2022 году. Захаров подтвердил, что в стране необходимо заменить старые лифты, но, по его словам, для таких объемов не хватит денег и специалистов.
«Это надо делать, единственное, что у нас не хватает денежных средств, чтобы произвести замену в таком объеме. Максимальное количество, которое мы смогли заменить в 2019 году — около 18,5 тысячи единиц оборудования. В последние года — в районе 15-16 тысяч в год. Реальная мощность всех наших более 30 заводов превышает 60 тысяч единиц в год. Соответственно, если бы был платежеспособный спрос, то можно было бы это все и закрыть. Второй момент — для таких энергичных темпов монтажа требуется наличие свободных профессиональных монтажников, которых у нас сейчас не хватает на такие объемы. Сейчас справляются где-то с порядка 44 тысячами (единиц – прим. НСН) монтажа в год», - рассказал он.
Первый вице-президент национального лифтового союза напомнил, что в России действует регламент о подтверждении производства российской промышленной продукции.
«Почему Высокинский говорит 12 заводов? Это те заводы, которые потвердели свою продукцию, как отечественный производитель. Такую процедуру ввел Минпромторг. Согласно требованиям постановления №719 ("О подтверждении производства российской промышленной продукции" - прим. НСН) можно пройти процедуру, попасть в реестр. Это задумывалось для того, чтобы получать определенную поддержку на развитие производства. Сейчас у нас это больше используется как подтверждение того, что организация требуемый процент локализации производства создала, и большая часть компонентов и комплектующих — отечественные», - уточнил специалист.
При этом Захаров рассказал, что комплектующие некоторых лифтов в России все еще зарубежные.
«У нас стабильная проблема — пока еще не вышел ни один серийный образец частотного регулятора, который управляет двигателем и позволяет обходиться без редуктора. Это один из типов современных лифтов, которые более плавные, экономичные и бесшумные. Используется уже повсеместно — 70-80%. Поэтому приходится приобретать эти частотные регуляторы сначала чисто зарубежные, потом — совместные. Имею в виду не западные, а из стран Юго-Восточной Азии и в Турции. Плюс в России производится очень небольшой процент компонентной электронной базы. Все остальные поставки — это, конечно, Юго-Восточная Азия. Есть не такие критичные потребности в поставках высокоскоростных лебедок. Во всех остальных случаях, может быть, не на 100%, но на очень солидный процент, все потребности обеспечиваются отечественными комплектующими и изделиями», - сообщил он.
По словам специалиста, меньше всего дефицит по замене лифтов наблюдается в столичном регионе и Санкт-Петербурге, но в некоторых субъектах он доходит до 50%.
«Все зависит от сроков эксплуатации. Надо отсчитать 25 лет от того, когда лифты вводились в эксплуатацию. Но те регионы, где взнос на капитальный ремонт был изначально установлен на требуемую величину, которой хватало на выполнение программы, — это столичные регионы, Санкт-Петербург, области — крупные города, там, действительно, денег собиралось больше, и количество лифтов существенно больше. Там программы замены были более эффективные, использовались в предыдущие года, поэтому сейчас дефицит в замене ощущается меньше. А в регионах, где изначально не могли установить требуемый взнос на капитальный ремонт из-за различных социальных проблем, остались большие "задолженности" по замене. В некоторых регионах бывает 50%», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что только частные компании сегодня выбирают импортные стройматериалы, хотя российские производители успешно справились с импортозамещением.
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