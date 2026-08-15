Не хватает денег и специалистов: Что мешает заменить старые лифты в РФ

Ранее зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский заявил, что РФ располагает необходимыми производственными мощностями для замены всех старых лифтов, несмотря на прекращение поставок такого оборудования из-за рубежа, пишет ТАСС. По его словам, 12 лифтовых заводов в стране способны закрыть необходимый объем замены.

До этого Минстрой РФ сообщил, что свыше 108,8 тысячи лифтов планируется заменить в стране в рамках программы по замене лифтов до 2030 года. Западные компании прекратили официальные поставки лифтов и комплектующих к ним в Россию в 2022 году. Захаров подтвердил, что в стране необходимо заменить старые лифты, но, по его словам, для таких объемов не хватит денег и специалистов.