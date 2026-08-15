В Москве испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры

В конце августа в московском инновационном кластере «Ломоносов» пройдут испытания робособак — они будут отрабатывать навыки автономного патрулирования инфраструктурных территорий и оперативного оповещения оператора о выявленных нарушениях. Об этом РБК рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

Робособака примет участие в московском забеге

Разработчик системы — компания «Кью Групп». Сфера применения робособак достаточно широка: их планируют задействовать на стройплощадках, складах, парковках и иных объектах. В ходе обхода роботы будут выявлять различные нарушения: присутствие людей в запрещённых зонах, акты вандализма, появление граффити, случаи курения, неправильную парковку, а также отклонения от норм безопасности.

Принцип работы системы довольно прост: оператор задаёт маршрут и ключевые точки на цифровой карте. Далее робособака самостоятельно перемещается по территории, избегает препятствий и оценивает обстановку, используя технологии компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. При фиксации нарушения робот в режиме реального времени передаёт оператору данные, а также фото‑ и видеоматериалы.

У робособак предусмотрена и функция взаимодействия с людьми. Если устройство обнаружит человека в запрещённой зоне, оно может подъехать к нему и озвучить предупреждение либо установить двустороннюю аудиосвязь с оператором.

Система позволяет одновременно контролировать несколько роботов. При этом ручное управление сохраняется: оператор вправе в любой момент взять контроль над робособакой.

Автономность устройств зависит от модели: без подзарядки они способны работать до 5 часов и преодолевать расстояния до 10 километров. До предстоящих демонстрационных испытаний систему уже проверили в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера в Сколково, а также протестировали на площадке РАНХиГС.

Россия не будет использовать робособак в полиции, так как возможны хакерские взломы, заявил ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоботыМоскваТехнологии

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