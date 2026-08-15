Компания Disney анонсировала «Зверополис-3»

Компания Disney начала работу над третьей частью популярного мультфильма «Зверополис». Об этом сообщает издание Variety.

Организация уже презентовала логотип нового проекта на фанатском мероприятии D23 после рекордного успеха второй части. Мультфильм «Зверополис-2» собрал в мировом прокате $1,8 млрд, став самым кассовым анимационным проектом в истории студии.

СМИ: Pixar создаст третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»

На презентации Джиннифер Гудвин, озвучивающая крольчиху-полицейского Джуди Хопс, и Ке Хюи Куан, подаривший голос персонажу Гари Змею во второй части франшизы, подтвердили, что в третьей картине вернутся крольчиха и змея. При этом дата премьеры «Зверополиса-3» пока не объявлена.

Первая часть мультфильма появилась в 2016 году. Проект заработал свыше $1 млрд в мировом прокате и позже получил спин-офф «Зверополис+» на Disney+. «Зверополис-2» стал самым успешным запуском анимационного фильма и получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
ТЕГИ:ПремьераDisneyМультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры