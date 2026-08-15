Компания Disney анонсировала «Зверополис-3»

На презентации Джиннифер Гудвин, озвучивающая крольчиху-полицейского Джуди Хопс, и Ке Хюи Куан, подаривший голос персонажу Гари Змею во второй части франшизы, подтвердили, что в третьей картине вернутся крольчиха и змея. При этом дата премьеры «Зверополиса-3» пока не объявлена.

Первая часть мультфильма появилась в 2016 году. Проект заработал свыше $1 млрд в мировом прокате и позже получил спин-офф «Зверополис+» на Disney+. «Зверополис-2» стал самым успешным запуском анимационного фильма и получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».