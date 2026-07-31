В жилом доме в Москве лифт упал на рабочего во время ремонта

Лифт упал на рабочего в ходе ремонта в шахте жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент произошел в здании на Самаркандском бульваре.

«При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели», - рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП и данные о состоянии пострадавшего уточняются.

Ранее в Красноярске девочка-подросток пострадала при падении лифта в многоэтажном доме.

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ФОТО: РИА Новости
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