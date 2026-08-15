Сборная России выиграла четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

На Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Ташкенте, российская команда добилась заметного успеха — в её активе четыре награды.

Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ

Золотых медалей удостоились Максим Кравченко и Владислав Жиганов, причём для Владислава эта победа стала второй в рамках IOI. Серебряные награды завоевали Владимир Звездин и Сергей Муханов.

В состязаниях приняли участие 386 школьников, представлявших около 100 государств.

Ранее российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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