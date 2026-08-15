Сборная России выиграла четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Золотых медалей удостоились Максим Кравченко и Владислав Жиганов, причём для Владислава эта победа стала второй в рамках IOI. Серебряные награды завоевали Владимир Звездин и Сергей Муханов.

В состязаниях приняли участие 386 школьников, представлявших около 100 государств.

Ранее российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

