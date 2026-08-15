Лукашенко назвал труд залогом спокойствия Белоруссии

Глава республики подчеркнул, что жители страны готовы приложить все усилия для поддержания мира. Лукашенко особо отметил нежелание белорусов вступать в военные конфликты и указал на гармоничное сосуществование в стране людей разных национальностей и религиозных взглядов.



Политик акцентировал внимание на опасности межнациональной и межрелигиозной розни. Он поблагодарил граждан за то, что им удалось сохранить спокойствие в республике на фоне неспокойной обстановки в соседних регионах. Лукашенко добавил, что мир и стабильность удастся сберечь, если люди будут добросовестно трудиться, укреплять государство и не стремиться присваивать чужое.



Ключевым фактором развития страны президент назвал экономику. Обращаясь к участникам мероприятия, он заявил: «Вы мне дайте только одно — экономику, всё остальное — за мной».

Во время визита в Вилейский район Лукашенко также заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти и на этом белорусские производители смогут заработать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

