Лукашенко назвал труд залогом спокойствия Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья» заявил, что именно труд служит основой стабильности в государстве. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

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Глава республики подчеркнул, что жители страны готовы приложить все усилия для поддержания мира. Лукашенко особо отметил нежелание белорусов вступать в военные конфликты и указал на гармоничное сосуществование в стране людей разных национальностей и религиозных взглядов.

Политик акцентировал внимание на опасности межнациональной и межрелигиозной розни. Он поблагодарил граждан за то, что им удалось сохранить спокойствие в республике на фоне неспокойной обстановки в соседних регионах. Лукашенко добавил, что мир и стабильность удастся сберечь, если люди будут добросовестно трудиться, укреплять государство и не стремиться присваивать чужое.

Ключевым фактором развития страны президент назвал экономику. Обращаясь к участникам мероприятия, он заявил: «Вы мне дайте только одно — экономику, всё остальное — за мной».

Во время визита в Вилейский район Лукашенко также заявил, что цены на продовольствие в мире будут только расти и на этом белорусские производители смогут заработать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
ТЕГИ:ПолитикаАлександр ЛукашенкоБелоруссия

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